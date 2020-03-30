Нардепы в ВР заблокировали трибуну

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Верховной Раде Украины народные депутаты заблокировали трибуну во время рассмотрения законопроекта о рынке земли, передает корреспондент УНН.

Так, при рассмотрении законопроекта №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель нардепы заблокировали трибуну и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук приостановил рассмотрение поправок.

Добавим, что в сессионном зале осталось не более 150 нардепов. Оппозиция требует приостановить рассмотрение законопроекта.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура анонсировал сегодня еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, где, как ожидается, будет рассмотрение вопроса об открытии рынка сельскохозяйственных земель и законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.