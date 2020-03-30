Украина присоединится к платформе ЮНЕСКО по обмену информацией о коронавирусе

КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина присоединится к открытой платформе по обмену опытом, в частности научной информации, по борьбе и преодолению последствий пандемии COVID-19. Такая платформа будет создана под эгидой ЮНЕСКО. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, который 30 марта принял участие в виртуальном министерском диалоге по COVID-19 и открытой науке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Всего, по данным МОН, в интернет-конференции были представлены более 170 стран.

"Сегодня под эгидой ЮНЕСКО состоялся старт общемирового диалога по проблематике COVID-19 с точки зрения науки. Речь идет об объединении усилий ученых всех стран для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий на принципах открытой науки", - рассказал Полюхович.

Он пояснил, что будет создана единая платформа, где будет проходить обмен научными данными, инициативами и инновациями в сфере индивидуальной защиты, лечения, мониторинга и прогнозирования распространения вируса. Она будет иметь и блок по преодолению социальных и экономических последствий, в частности продолжение образовательного процесса.

"Принятие политических решений для преодоления пандемии коронавируса невозможно без учета профессионального экспертного мнения научного сообщества. Об этом сегодня было особенно отмечено на высоком международном уровне. Инвестиции в науку необходимы даже в условиях экономического кризиса. Это был сигнал для правительств всех стран, и я буду делать все возможное, чтобы его услышали в Украине", - отметил Полюхович.

Напомним, учебный год в Украине закончится 1 июля. К этому времени, в мае или июне, ученики вернутся в школу дорабатывать пропущенный материал.