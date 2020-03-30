КИЕВ. 30 марта. УНН. Умер Почетный консул Украины в Хорватии на острове Кирк Никола Турчич. Об этом сообщил в Twitter посольство Украины в Хорватии, передает УНН.

“Умер Почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он очень любил Украину. Он был поистине Почетным. Он был, и к сожалению, что уже — нет... Благодарная и светлая память”, - сообщили в посольстве.

Причину смерти дипломата в учреждении не сообщили.

Как сообщал УНН, в воскресенье скончался бывший заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого была сложная форма сахарного диабета, а также COVID-19.