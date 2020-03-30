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Правительство рассматривает несколько сценариев дальнейших действий во время карантина - Шмыгаль

Правительство рассматривает несколько сценариев дальнейших действий во время карантина - Шмыгаль

КИЕВ. 30 марта. УНН. Правительство скоро представит дальнейший план действий по режиму жизни во время эпидемии коронавируса. В частности, рассматривается несколько сценариев. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Разработаны и проанализированы несколько сценариев ... в течение нескольких дней мы представим, как мы будем двигаться дальше", - сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что рассматривается несколько сценариев. В частности, карантин может быть кратковременный, но жестким, так и долговременным с введением отдельных санитарных норм, таких как масочный режим.

Напомним, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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