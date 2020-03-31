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Шмыгаль надеется на принятие новой редакции госбюджета через неделю

Шмыгаль надеется на принятие новой редакции госбюджета через неделю

КИЕВ. 31 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется на принятие новой редакции госбюджета за неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал Премьер-министра.

"К сожалению, не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями. Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, через неделю мы примем улучшенную версию документа", говорится в сообщении.

По мнению Шмыгаля, представленный Правительством проект бюджета - это необходимый шаг для преодоления коронавируса. "Мы работали совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме", сообщил глава правительства.

Премьер-министр пообещал вернуть все расходы развития в госбюджет, как только борьба с коронавируса завершится.

"Это бюджет чрезвычайной ситуации. Мы сохранили практически все основные расходы. Предлагаем создать Фонд для борьбы с COVID-19 и наполнить его 97,1 млрд грн. Мы четко прописываем, куда именно будут тратиться средства: это поддержка людей, поддержка медиков, закупка лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиями. Как только эта борьба завершится - все расходы развития вернем", заявил Шмыгаль.

Напомним, Рада со второй попытки назначила Марченко новым министром финансов Украины.

Рада также проголосовала за открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Источник: УНН
Теги: ВР, Верховная Рада, Бюджет-2020, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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