В земельном кодексе Украины должен появиться новый раздел о Крыме - Чубаров

КИЕВ. 31 марта. УНН. Уже сейчас должна быть сформирована рабочая группа по подготовке "крымского" раздела в земельном кодексе Украины правилам земельных отношений на освободившемся от оккупации полуострове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Прошло всего несколько часов, как народные депутаты Украины приняли законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"... Но уже до того, как мы увидим целостный текст... можем отметить, что авторами законопроекта, а ими на первом этапе выступили 14 народных депутатов, а десятки их коллег добавились при подготовке ко второму чтению, выписана специальная норма, которая регулирует вопросы оборота земель, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сообщил Чубаров.

По его словам, одновременно, авторы законопроекта, как и Верховная Рада Украины в целом, принимая изменения в земельной сфере, абсолютно "проигнорировали (не исключено, что сознательно) необходимость восстановления нарушенных в недавнем прошлом имущественных прав граждан, не говоря уже о правах крымскотатарского народа - коренного народа Крыма".

"Абсолютно правильным будет формирование уже сейчас рабочей группы по подготовке нового - крымского - раздела в земельный кодекс Украины, в котором подробно следует выписать правила земельных отношений в освобожденном от российских оккупантов Крыму, в основу которых должно быть возложено право коренного крымскотатарского народа на свои земли, территории и ресурсы", - подчеркнул глава Меджлиса.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада проголосовала за открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине.