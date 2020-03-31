Регистрация | Вход |
USD: 28,18 0,0449  EUR: 30,90 0,0394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 31 марта 2020 10:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7650
Версия для печати

В земельном кодексе Украины должен появиться новый раздел о Крыме - Чубаров

В земельном кодексе Украины должен появиться новый раздел о Крыме - Чубаров

Рефат Чубаров

КИЕВ. 31 марта. УНН. Уже сейчас должна быть сформирована рабочая группа по подготовке "крымского" раздела в земельном кодексе Украины правилам земельных отношений на освободившемся от оккупации полуострове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Прошло всего несколько часов, как народные депутаты Украины приняли законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"... Но уже до того, как мы увидим целостный текст... можем отметить, что авторами законопроекта, а ими на первом этапе выступили 14 народных депутатов, а десятки их коллег добавились при подготовке ко второму чтению, выписана специальная норма, которая регулирует вопросы оборота земель, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сообщил Чубаров.

По его словам, одновременно, авторы законопроекта, как и Верховная Рада Украины в целом, принимая изменения в земельной сфере, абсолютно "проигнорировали (не исключено, что сознательно) необходимость восстановления нарушенных в недавнем прошлом имущественных прав граждан, не говоря уже о правах крымскотатарского народа - коренного народа Крыма".

"Абсолютно правильным будет формирование уже сейчас рабочей группы по подготовке нового - крымского - раздела в земельный кодекс Украины, в котором подробно следует выписать правила земельных отношений в освобожденном от российских оккупантов Крыму, в основу которых должно быть возложено право коренного крымскотатарского народа на свои земли, территории и ресурсы", - подчеркнул глава Меджлиса.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада проголосовала за открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Источник: УНН
Теги: земля, Крым, оккупация, крымские татары, Рефат Чубаров, рынок, аннексия Крыма

В тексте упоминаются

Чубаров Рефат
Чубаров Рефат
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.