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С завтрашнего дня Минздрав будет отчитываться о больных COVID-19 в тяжелом состоянии

С завтрашнего дня Минздрав будет отчитываться о больных COVID-19 в тяжелом состоянии

КИЕВ. 31 марта. УНН. Начиная с 1 апреля, Минздрав будет предоставлять оперативную статистику по количеству людей с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы сделали план поэтапного реагирования на эпидемическую сиуацию в стране, и с завтрашнего дня я начну отчитываться и о результатах работы штаба, созданного при руководителе ликвидации чрезвычайной ситуации по распространению коронавирусной болезни, где мы будем четко говорить о процентном заполнении койкофонда больными коронавирусной болезнью, где мы будем говорить о количестве людей, находящихся в тяжелом состоянии и подключенных к аппаратам ИВЛ", - сказал Ляшко.

По его словам, все это в дальнейшем будет в оперативной статистике, которую Минздрав будет ежедневно в 10:00 давать на брифинге.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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