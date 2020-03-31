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Новый глава Минздрава Степанов назвал коллективу свой главный приоритет работы в министерстве

Новый глава Минздрава Степанов назвал коллективу свой главный приоритет работы в министерстве

Максим Степанов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Новый министр здравоохранения Максим Степанов считает своим главным приоритетом противодействие коронавирусной болезни. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня у нас состоялась первая встреча с новым министром здравоохранения и на этой встрече он подчеркнул, что коронавирусная болезнь, противодействие коронавирусной болезни - является приоритетом нового министра здравоохранения. Поэтому вся деятельность министерства здравоохранения, которая была направлена и координировалась в этое нелегкое для страны время, по коронавирусной болезни, будет оставаться приоритетом и для нового состава Министерства здравоохранения", - сказал замминистра.

По его словам, МОЗ будет прикладывать максимум усилий "для того, чтобы заболеваемость в Украине была стабилизирована, чтобы пиковых нагрузок и роста заболеваемости не происходило, и чтоб украинцы спокойно прошли эту эпидемию".

Напомним, накануне Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3284 о назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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