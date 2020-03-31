Регистрация | Вход |
USD: 28,18 0,0449  EUR: 30,90 0,0394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 31 марта 2020 12:14
Получить тестовый доступ
Брифинг мэра Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях карантина
Эксклюзивные новости УНН
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6105
Версия для печати

Законопроект об обеспечении лечения COVID-19 направлен на подпись Зеленскому

Законопроект об обеспечении лечения COVID-19 направлен на подпись Зеленскому

КИЕВ. 31 марта. УНН. Законопроект № 3268 об обеспечении лечения коронавируса, который вчера был принят Радой, подписан председателем ВРУ Дмитрием Разумковым и направлен на подпись Президенту Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ВРУ.

“Направлен на подпись Президенту”, — говорится на сайте ВРУ.

Кроме того, на подпись Зеленскому направлен законопроект № 3277 о работе комитетов ВР в дистанционном режиме.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.

Затем Председателю ВР Дмитрию Разумкова поручили безотлагательно подписать принятые законопроекты и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.