Законопроект об обеспечении лечения COVID-19 направлен на подпись Зеленскому
КИЕВ. 31 марта. УНН. Законопроект № 3268 об обеспечении лечения коронавируса, который вчера был принят Радой, подписан председателем ВРУ Дмитрием Разумковым и направлен на подпись Президенту Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ВРУ.
“Направлен на подпись Президенту”, — говорится на сайте ВРУ.
Кроме того, на подпись Зеленскому направлен законопроект № 3277 о работе комитетов ВР в дистанционном режиме.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.
Затем Председателю ВР Дмитрию Разумкова поручили безотлагательно подписать принятые законопроекты и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.