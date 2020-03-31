Ермак сегодня даст онлайн-брифинг для СМИ

КИЕВ. 31 марта. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сегодня, 31 марта, даст онлайн-брифинг для представителей СМИ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, информирует УНН.

"Во вторник, 31 марта, в 15:00 на Facebook-странице Офиса Президента Украины начнется онлайн-брифинг руководителя Офиса Президента Андрея Ермака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель Офиса Президента Украины отвечать на вопросы в течение 40 минут, с 15:00 до 15:40.

"Онлайн-брифинг состоится максимально открыто и прозрачно. Все вопросы, на которые будет отвечать руководитель Офиса Президента, будут транслироваться на экране во время брифинга", - сообщили в ОП.

Как сообщалось ранее в УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в воскресенье подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Позже, сначала САП открыла производство, а после - ГБР начало расследование по факту данного дела.

Также скандал прокомментировал глава ВРУ Дмитрий Разумков.