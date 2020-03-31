Новый министр финансов: что известно из декларации Марченко

КИЕВ. 31 марта. УНН. Новый министр финансов Украины Сергей Марченко имеет в общей собственности квартиру в Киеве стоимостью почти 1 млн грн и автомобиль стоимостью более 1,4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные его декларации, в качестве кандидата на пост главы Минфина.

Так, по данным декларации, у Марченко есть жена, дочь и сын. Он и его дочь являются собственниками квартиры в Киеве стоимостью 960 тыс. грн, еще одной квартирой в столице владеет жена. Также министр задекларировал автомобиль Audi A6 стоимостью более 1,4 млн грн.

По месту работы Марченко получил 238,7 тыс. грн, также получил пенсию в размере 38,6 тыс. грн. Жена имеет наличными 10 тыс. долларов.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3282 о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины.