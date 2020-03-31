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ООС: стало известно имя погибшего бойца на Донбассе

ООС: стало известно имя погибшего бойца на Донбассе

КИЕВ. 31 марта. УНН. Накануне в зоне ООС погиб боец с Погребищенского района Винницкой области Владимир Мовчанюк. Об этом в Facebook сообщает Винницкая ОГА, передает УНН.

"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 г.р. погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта", - сообщили в администрации.

Отмечается, что военнослужащий проживал в селе Андреевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года, холост.

Предварительно, захоронение бойца планируется в родном селе Андреевка, дата уточняется.

По данным ОГА, всего на Донбассе погибли 160 винничан, умерли от ран и болезней 73 участника боевых действий, без вести пропали - двое.

Как сообщалось в УНН, 30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, смерть, обстрелы, ООС
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