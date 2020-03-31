ООС: стало известно имя погибшего бойца на Донбассе
КИЕВ. 31 марта. УНН. Накануне в зоне ООС погиб боец с Погребищенского района Винницкой области Владимир Мовчанюк. Об этом в Facebook сообщает Винницкая ОГА, передает УНН.
"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 г.р. погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта", - сообщили в администрации.
Отмечается, что военнослужащий проживал в селе Андреевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года, холост.
Предварительно, захоронение бойца планируется в родном селе Андреевка, дата уточняется.
По данным ОГА, всего на Донбассе погибли 160 винничан, умерли от ран и болезней 73 участника боевых действий, без вести пропали - двое.
Как сообщалось в УНН, 30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение.