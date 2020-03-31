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Ермак рассказал о двух основных направлениях работы ОП по противодействию COVID-19

Ермак рассказал о двух основных направлениях работы ОП по противодействию COVID-19

Андрей Ермак

КИЕВ. 31 марта. УНН. Офис Президента имеет два основных направления в борьбе с коронавирусом на территории Украины - готовность инфраструктуры и обеспечение обсервации. Об этом сообщил председатель Офиса Президента Андрей Ермак, передает корреспондент УНН.

"В Офисе Президента и у самого Президента двумя основными направлениями (считают - ред.) - обеспечение готовности нашей инфраструктуры, от больших до малых городов по той ситуации, если кто-то начинает болеть, чтобы очень оперативно можно было проверить, установить диагноз. Если это именно коронавирус - предоставить всю необходимую медпомощь", - подчеркнул Ермак.

По его словам, второе направление - обеспечить сегодня обсервацию людей, которые вернулись из-за границы, предоставление всего необходимого для того, чтобы проконтролировать состояние их здоровья.

Напомним, в столице за прошедшие сутки было выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них четверо мужчин и одна женщина - медик.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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