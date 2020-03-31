Ермак пообещал, что власть не будет влиять на расследование видеозаписей с его братом

КИЕВ. 31 марта. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак пообещал, что власть никоим образом не будет влиять на расследование видеозаписей, на которых якобы присутствует его брат Денис. Он будет ждать объективного расследования правоохранительных органов. Об этом Ермак заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Что касается информации, которая в последнее время распространяется в СМИ о пленках, на которых якобы присутствует мой брат Денис Ермак. Как я и обещал, как законопослушный человек, как руководитель ОП, я первое, что сделал - обратился в правоохранительные органы с заявлением, эти заявления зарегистрированы в ГБР, в СБУ. Я знаю, что возбуждено дело САП", - подчеркнул Ермак.

По его словам, эти органы проведут полное объективное расследование относительно того, кто и по чьему заказу распространил эту информацию и кто именно на тех пленках.

"Я гарантирую вам, что сегодня власть никоим образом не будет на это влиять", - добавил Ермак.

По словам Ермака, Гео Лерос в этой ситуации является инструментом тех людей, которые борются с властью и Офисом Президента.

"Считаю самым правильным будет дождаться выводов правоохранительных органов, все увидим и услышим", - добавил Ермак.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в воскресенье подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенное нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Позже, сначала САП открыла производство, а после - ГБР начало расследование по факту данного дела.

Также скандал прокомментировал председатель ВР Дмитрий Разумков.