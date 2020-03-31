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Минфина представили нового руководителя Марченко

Минфина представили нового руководителя Марченко

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня Министерству финансов Украины представили нового руководителя ведомства Сергея Марченко. Он отметил, что сейчас для страны важна работа налогового и таможенного блоков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служубу правительства.

“Сергей Марченко был представлен 31 марта 2020 года, как новый Министр финансов Украины”, — говорится в сообщении.

По словам нового министра, в период кризиса важно усилить фискальное каркас страны.

“Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными”, — отметил Марченко.

В то же время он отметил, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины. И для этого нужно думать о новых режимах стимулирования бизнеса.

Напомним, новый министр финансов Украины Сергей Марченко имеет в общей собственности квартиру в Киеве стоимостью почти 1 млн грн и автомобиль стоимостью более 1,4 млн грн.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Минфин
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