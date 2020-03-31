Минфина представили нового руководителя Марченко

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня Министерству финансов Украины представили нового руководителя ведомства Сергея Марченко. Он отметил, что сейчас для страны важна работа налогового и таможенного блоков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служубу правительства.

“Сергей Марченко был представлен 31 марта 2020 года, как новый Министр финансов Украины”, — говорится в сообщении.

По словам нового министра, в период кризиса важно усилить фискальное каркас страны.

“Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными”, — отметил Марченко.

В то же время он отметил, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины. И для этого нужно думать о новых режимах стимулирования бизнеса.

Напомним, новый министр финансов Украины Сергей Марченко имеет в общей собственности квартиру в Киеве стоимостью почти 1 млн грн и автомобиль стоимостью более 1,4 млн грн.