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До конца апреля нардепы будут работать в комитетах и фракциях

До конца апреля нардепы будут работать в комитетах и фракциях

КИЕВ. 31 марта. УНН. В период карантина, с 1 по 30 апреля, народные депутаты будут работать во фракциях и комитетах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"В период действия карантина, установленного Кабмином, и до его отмены народные депутаты Украины работают в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) в соответствии с изменениями в календарном плане проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении.

Следовательно, с 1 по 30 апреля 2020 года, не считая выходных, нардепы будут работать в комитетах и фракциях.

Добавим, что ВР приняла законопроект, которым ввела на период карантина работу комитетов в дистанционном режиме.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, карантин
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