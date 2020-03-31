Зеленский провел селекторное совещание с регионами: детали

КИЕВ. 31 марта. УНН. Во вторник состоялось селекторное совещание под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, на которой каждый регион доложил о собранных средствах и их распределение. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Как отметили в ОП, регионы уже аккумулировали деньги из разных бюджетов для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению Главы государства региональные руководители привлекли к закупке необходимых средств бизнесменов.

"Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно - мы вам поможем", - сказал Зеленский.

Руководители ОГА и мэры пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом и их доставкой, поэтому они обратились к властям с просьбой помочь с централизованной закупкой необходимого оборудования.

"Мы понимаем, что на местах сложно вести переговоры с производителями и регулировать доставку. Поэтому видим, что это (та ситуация - ред.), когда деньги есть, а потратить их невозможно. Я уже переговорил с "Медицинскими закупками Украины", чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Дополнительно был поднят вопрос финансирования больниц и медиков, особенно тех, кто вовлечен к уходу за больными COVID-19.

"Поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья Украины, то они получат оттуда полное финансирование. К тому же, мы разработали механизмы дополнительного финансирования врачей - до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% - другим. Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизнь украинцев", - подчеркнул Президент.

Также обсудили вопросы доукомплектования штатов областных и городских больниц и достаточного количества госпитальных центров для лечения больных COVID-19.

В правительстве также сообщили, что уже разработали протокол захоронения умерших от этой болезни и в ближайшие дни ознакомят регионы с протоколом лечения больных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство тщательно систематизирует все проблемы, о которых сообщают из регионов, и реагирует на вызовы и потребности. В то же время Кабмин формирует собственный список требований и будет следить, чтобы в регионах придерживались их.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский провел селекторное совещание с министром обороны и главкомом ВСУ.