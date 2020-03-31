В Офисе Зеленского прокомментировали запуск рынка земли

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Офисе Президента назвали запуск рынка земли важным событием, ведь он был одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Принятие законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель - это важное событие, документ является одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского", - сказал уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Он напомнил, что Глава государства инициировал земельную реформу в сентябре 2019 года.

"Реформа отличилась национальным диалогом от области к области, встречами с ассоциациями. И этот процесс выкристаллизовался в тот закон, который вчера приняла Верховная Рада", - отметил Лещенко.

Он добавил, что закон учитывает все актуальные вызовы и обстоятельства, а сам закон вступит в юридическую силу с 1 июля 2021 года.

Указано, что Зеленский встречался с руководителями парламентских фракций, поскольку ему было важно выслушать опасения людей и представителей политических партий и найти необходимый компромисс.

"По словам уполномоченного, это лишь первый этап земельной реформы. Законопроект, который приняла Верховная Рада, определяет юридическое право распоряжения земельными участками, которые находятся в частной собственности. Согласно документу, земли государственной и коммунальной собственности не являются объектом оборота. Продолжается наполнение земельных кадастров, передача в распоряжение на места государственных и коммунальных земель", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что еще будут принимать десять нормативно-правовых актов в течение календарного года, регулирующих рынок земли.

Лещенко отметил, что в процессе реализации земельной реформы сохранена государственная поддержка агропромышленного комплекса в размере 4 миллиарда гривен.

Среди прочего, эти средства будут выделены для фонда гарантирования кредитов для малых сельскохозяйственных производителей.

"Уполномоченный Главы государства отметил, что принятие законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель произошло в соответствии с процедурой", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Рада проголосовала за открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине.