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Самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты прибыл в Украину

Самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты прибыл в Украину

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Главы государства.

Как сообщили в Офисе, после прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины.

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

Офис Президента Украины, осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями, отметили в пресс-службе.

Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тест-системы доставили в инфекционные лаборатории всех областей страны.

Источник: УНН
Теги: самолет, Украина
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