Украина благодарна Катару за помощь в возвращении украинцев - Кулеба

КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил заместителя Премьер-министра, министра иностранных дел Государства Катар Шейха Мухаммада бин Абдулрахмана бин Джассима Аль Тани за помощь в возвращении граждан Украины из Катара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, 31 марта Глава МИД Украины провел телефонный разговор с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани.

Дмитрий Кулеба выразил благодарность катарской стороне за помощь в возвращении граждан Украины из Катара, а также из Индонезии и Таиланда - транзитом через Доху.

"Оперативные и компетентные решения катарских партнеров способствовали безопасному возвращению украинских граждан домой", - отметил министр.

Также по убеждению Дмитрия Кулебы, Катар и Украина должны и в дальнейшем развивать сотрудничество, прежде всего, увеличивая катарские инвестиции в экономику Украины и объемы двусторонней торговли.

"Руководитель внешнеполитического ведомства Украины подтвердил приглашение Президента Украины в адрес Его Высочества Эмира Катара посетить с визитом Украину", - отметил Кулеба.

Напомним, из столичного отеля "Казацкий", куда на обязательную обсервацию доставляют граждан, вернувшихся из-за границы, госпитализировали мужчину с высокой температурой.