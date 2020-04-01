Аваков сказал, когда Украина может возвращаться к "нормальной жизни"

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Украина, по оптимистическому прогнозу, начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook в ночь на среду, передает УНН.

"Все спрашивают – когда закончится карантин и ограничения... Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает - врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", - указал министр.

Он отметил, что сейчас карантин отменен только в Китае. "Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений... Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас... Но, если честно... надо быть реалистами..." - добавил Аваков.

"Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - отметил глава МВД.

С другой стороны, по его словам, - "сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии". "Если не будем массово обниматься и шашлычить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь", - добавил Аваков.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин для сдерживания коронавируса. На данный момент он действует до 24 апреля.