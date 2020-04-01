Регистрация | Вход |
USD: 28,18 0,0449  EUR: 30,90 0,0394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 01 апреля 2020 09:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Проблемы с едой и затопление территорий: эксперт объяснил, как изменения климата могут повлиять на Украину
Проблемы с едой и затопление территорий: эксперт объяснил, как изменения климата могут повлиять на Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
47985
Версия для печати

Аваков сказал, когда Украина может возвращаться к "нормальной жизни"

Аваков сказал, когда Украина может возвращаться к "нормальной жизни"

Арсен Аваков

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Украина, по оптимистическому прогнозу, начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook в ночь на среду, передает УНН.

"Все спрашивают – когда закончится карантин и ограничения... Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает - врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", - указал министр.

Он отметил, что сейчас карантин отменен только в Китае. "Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений... Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас... Но, если честно... надо быть реалистами..." - добавил Аваков.

"Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - отметил глава МВД.

С другой стороны, по его словам, - "сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии". "Если не будем массово обниматься и шашлычить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь", - добавил Аваков.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин для сдерживания коронавируса. На данный момент он действует до 24 апреля.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, карантин

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.