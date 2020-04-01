Аваков: МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер

КИЕВ. 1 апреля. УНН. После ситуации с эвакуированными с Бали через Катар украинцами Министерство внутренних дел не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Исключения будут только отдельным решением, со 100% обсервацией. Об этом у себя в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ночь на среду, передает УНН.

"Прибыл рейс из Бали-Катара... шум скандал, возмущение попираются права...", - отметил министр.

Он сообщил коротко о ситуации с пассажирами рейса и добавил, что из этих "дней авиа-чартерной истерии и инцидентов" можно сделать несколько выводов.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч", - написал Аваков.

Кроме того, по его словам, те, кто находится сейчас на обсервации в киевских гостиницах: "завтра и послезавтра" - по решению главного санитарного врача - у всех возьмут материалы на ПЦР-тест.

Если поражение вирусом не будет обнаружено, полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санитарных врачей.

"Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет", - добавил глава МВД.

Как сообщал УНН, по словам Авакова, Украина, по оптимистическому прогнозу, начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая.