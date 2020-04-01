В Минздраве рассказали, какие препараты планируют применять в лечении COVID-19

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В ближайшее время Минздрав обнародует дозировку лекарств, которые помогут в лечении коронавируса. Комбинация препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас официальная позиция Минздрава относительно лечения больных изложена в стандарте оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Доказательной базы по специфической терапии коронавирусной болезни ВОЗ пока не обнародовала", - сказал Ляшко.

По его словам, в то же время есть локальные протоколы, протоколы определенных стран, предусматривающие применение препаратов, имеющих доказательную базу для лечения, других препаратов.

"Например, против малярии, ревматоиного артрита, ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни. Однако, все дозы препаратов, клинические показатели будут в ближайшее время опубликованы Минздравом, которые позволят использовать указанные препараты. Все эти схемы лечения рассматривает экспертная группа ученых", - отметил Ляшко.

Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.