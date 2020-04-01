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В каждой области определят медучреждение для беременных с COVID-19 - Минздрав

В каждой области определят медучреждение для беременных с COVID-19 - Минздрав

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В каждой области Украины будет определено медицинское учреждение, в которое будут доставлять беременных с кронавирусной болезнью. Больницы будут разделены на "зеленые" и "красные", исключительно последние будут принимать больных COVID-19. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы дали рекомендации руководителям областных структурных подразделений в каждой области определить определенное заведение, в которое будут привозить беременных с коронавирусной болезнью для того, чтобы выделить определенные "зеленые" и "красные" зоны. То есть, будут учреждения "зеленые", в которые не должны попадать больные с коронавирусной болезнью, и будут заведения "красные", которые будут сосредоточены именно на оказании помощи больным с уоронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины предусмотрела "специальный тариф", который будет платить учреждениям здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, больницы, Коронавирус
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