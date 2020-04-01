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Минцифры запускает конкурс IT-проектов для облегчения жизни во время пандемии

Минцифры запускает конкурс IT-проектов для облегчения жизни во время пандемии

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации запускает национальный конкурс IT-проектов и идей, которые облегчают жизнь граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Сегодня коллективный разум нужен нам, как никогда. В такое непростое время важно объединить усилия и сделать все, чтобы побороть эпидемию. Стране нужны новые идеи и IT-решения, как это эффективно реализовать", - отметил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Участники могут представить проекты по следующим направлениям:

  • противодействие коронавирусу. Электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии COVID-19;
  • э-услуги для граждан. Социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги, которые особенно актуальны во время карантина;
  • социальное предпринимательство. Инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения граждан;
  • взаимопомощь. Сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Отмечается, что это могут быть как совершенно новые продукты, так и усовершенствованные имеющиеся решения.

"Самые лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн. Также победителей ожидает менторская поддержка при реализации проекта", - добавляется в сообщении.

Так, заявки принимаются до 6 апреля, а уже 9 апреля члены жюри выберут победителей.

Напомним, Минцифры анонсировало запуск трех проектов, которые помогут бороться с COVID-19.

Источник: УНН
Теги: помощь, онлайн, Коронавирус, проекты
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