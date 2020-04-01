Правительство ожидает, что на следующей неделе ВР примет обновленный "бюджет чрезвычайной ситуации"

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Кабмин ожидает, что уже на следующей неделе в Раде проголосуют за оновленный бюджет на 2020 год, пока работу над новым бюджетом в правительстве продолжают. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Правительство подало в ВР обновленный "бюджет чрезвычайной ситуации", так называемый. Вместе с народными депутатами мы продолжаем работу над Госбюджетом. Ожидаем, что ВР проголосует за него на следующей неделе", - сказал Шмыгаль.

Также он попросил Минфин устранить все замечания, которые были у депутатского корпуса к изменениям в Бюджете-2020.

Напомним, Верховная Рада Украины не проголосовала за законопроект № 3279 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".