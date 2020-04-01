Кабмин принял постановление о дополнительных ограничениях на период карантина для пожилых людей

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство приняло постановление о более эффективных профилактических немедикаментозных вмешательствах в жизнь населения во время карантина, в частности, ограничение посещения парков и зон отдыха для пожилых людей. Соответствующее решение поддержали на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предполагается ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных вмешательств - домашняя изоляция, домашний карантин и социальная дистанция лиц старше 60 лет. Ограничение посещения парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Следовательно, чиновники поддержали постановление с возможностью доработать ее в течение одного дня.

Напомним, по данным исследования, количество украинцев, которые видят реальную угрозу распространения коронавируса в стране с начала введения карантина выросла с 73% до 87%.