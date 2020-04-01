В ВР зарегистрировали уже 10 проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали уже десять проектов постановлений, которыми предусматривается отмена решения ВРУ о принятии в целом законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельськохозяйственных земель в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в ВР зареструвалы проекты постановлений № 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10-П5, 2178-10-В6, 2178-10-В7, 2178-10-П8, 2178-10-В9 об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона Украины проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Поэтому, инициаторами проектов постановлений выступили беспартийные народные депутаты, а также нардепы, входящие в Всеукраинское объединение “Батькивщина”.

Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине.