Регистрация | Вход |
USD: 28,18 0,0449  EUR: 30,90 0,0394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 01 апреля 2020 15:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Проблемы с едой и затопление территорий: эксперт объяснил, как изменения климата могут повлиять на Украину
Проблемы с едой и затопление территорий: эксперт объяснил, как изменения климата могут повлиять на Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3165
Версия для печати

В СНБО сообщили об очередном успешном иcпытании ракеты "Вильха-М"

В СНБО сообщили об очередном успешном иcпытании ракеты "Вильха-М"

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал об очередном успешном испытании ракеты "Вильха-М", которая поразила цель на расстоянии 120 км. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы! Есть хорошая новость - ГККБ "Луч" 30-31 марта проведено очередное успешное испытание ракеты "Вильха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км", - написал Алексей Данилов.

Он отметил, что несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными.

"Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ", - добавил Алексей Данилов.

Напомним, в СНБО показали видео успешных запусков ракетного комплекса "Вильха-М".

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, ракета, испытания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.