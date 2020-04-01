В СНБО сообщили об очередном успешном иcпытании ракеты "Вильха-М"

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал об очередном успешном испытании ракеты "Вильха-М", которая поразила цель на расстоянии 120 км. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы! Есть хорошая новость - ГККБ "Луч" 30-31 марта проведено очередное успешное испытание ракеты "Вильха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км", - написал Алексей Данилов.

Он отметил, что несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными.

"Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ", - добавил Алексей Данилов.

Напомним, в СНБО показали видео успешных запусков ракетного комплекса "Вильха-М".