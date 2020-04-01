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Зеленского просят ветировать законопроект об открытии рынка земли

Зеленского просят ветировать законопроект об открытии рынка земли

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят ветировать законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Соответствующие петиции появились на сайте Главы государства, передает УНН.

"Отменить принятый закон о продаже земли. Этот вопрос должен решать народ на референдуме", - говорится в тексте петиции.

Эта петиция №22/091178-эп уже набрала 637 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 92 дней.

Также Президента просят ветировать законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Соответствующая петиция №22/091212-эп набрала 173 голоса из 25 тыс. необходимых.

Кроме того, появилась петиция №22/091190-п о роспуске ВРУ из-за принятия законопроекта о рынке земли. Эта петиция набрала 317 голосов из 25 тыс. необходимых.

Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Сейчас в ВРУ зарегистрировали уже 10 проектов постановлений об отмене решения ВРУ о принятии законопроекта о рынке земли.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, рынок, Президент, петиция
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