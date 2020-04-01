Зеленскому передали на подпись законопроект о дополнительных соцгарантиях из-за COVID-19

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал законопроект, который приняли на внеочередном заседании ВР, по поддержке населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Закон передали на подпись Президенту Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в соответствии с требованиями Конституции Украины подписал принятый на внеочередном заседании парламента 30 марта Закон Украины (соответствующий законопроект зарегистрирован под № 3275) по поддержке населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Этот Закон уже передан на подпись Президенту Украины", - говорится в сообщении.

В частности, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" содержит следующие ключевые положения:

• медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации среди людей заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, Кабинетом Министров будет установлена доплата в размере до 300% заработной платы, а для работников социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома - до 100% заработной платы;

• подняты лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц - предпринимателей: первая группа - с 300 тыс. грн до 1 млн грн, вторая группа - с 1,5 до 5 млн грн, третья группа - с 5 до 7 млн грн;

• операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождается от уплаты НДС;

• временно, до 31 мая 2020 года, акцизный налог взимается по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта из спирта этилового, который используется для производства дезинфицирующих средств;

• плата за землю и налог на недвижимость не уплачиваются с 1 марта по 31 марта 2020 года;

• штрафные санкции за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ не применяются с 1 марта по 31 мая.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.