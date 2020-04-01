Денисова вмешалась в историю с эвакуированными из Бали украинцами

КИЕВ. 1 апреля. УНН. У омбудсмена состоялось совещание с представителями Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел относительно ситуации, которая возникла во время эвакуации граждан Украины с острова Бали. Об этом в Telegram-канале сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Состоялась совместное совещание с представителями Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел относительно ситуации, которая возникла во время эвакуации граждан Украины с острова Бали. Я инициировала эту встречу из-за многочисленных обращений граждан Украины, которые сейчас находятся на обсервации в определенных местах, относительно их принудительного содержания и нарушения права на свободу передвижения", - сообщила Денисова.

По ее словам, во время обсуждения представитель МИД проинформировал какие именно меры предпринимались с их стороны для эвакуации граждан Украины, в частности с острова Бали. В свою очередь представитель МВД предоставил оперативную информацию о количестве украинцев, находящихся на обсервации в гостинице "Казацкая" и "Пуща Конгресс", а также условий в которых они находятся.

Как отметила омбудсмен, на совещании было согласовано включение представителя уполномоченного в состав оперативного штаба по преодолению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 при Министерстве здравоохранения Украины.

"В ближайшее время Офис омбудсмена предоставит разъяснения по применению положений Конституции Украины о свободе передвижения в условиях объявленной чрезвычайной ситуации и установленного карантина. Со своей стороны, информирую, что Офисом омбудсмена будет осуществляться постоянный мониторинг нормативно-правовых актов, которые будут приниматься в будущем по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина", - добавила Денисова.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что каждый третий из эвакуированных из Бали через Катар украинец летел туда отдыхать после обращения Президента Владимира Зеленского к украинцам с просьбой вернуться - от 13 марта.