Правительство планирует усилить карантинные мероприятия: что запретят

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Кабмин планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина, в частности, запретить: пребывание в общественных местах без маски, посещение парков, спортивных и детских площадок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 года на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, правительство приняло постановление о более эффективных профилактических медикаментозных вмешательствах в жизнь населения во время карантина, в частности, ограничения посещения парков и зон отдыха для пожилых людей.