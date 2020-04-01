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В Нидерландах уволился прокурор, возглавлявший следствие по делу MH17

В Нидерландах уволился прокурор, возглавлявший следствие по делу MH17

Фред Вестербеке

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался расследованием дела о катастрофе MH17 на Донбассе, уволился. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный сайт nu.nl.

“Во вторник он попрощался с постом главного прокурора. В среду он начал свою работу в качестве нового начальника полиции Роттердамского подразделения”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Вестербеке получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17. Инициатива исходила от семей погибших.

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Добавим, что Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу, которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы на Донбассе.

Напомним, что 17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс “Амстердам — Куала-Лумпур”. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Источник: УНН
Теги: суд, Нидерланды, прокурор, МН17
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