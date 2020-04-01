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Зеленский призвал правительство создать миллион рабочих мест для возвращенных украинцев

Зеленский призвал правительство создать миллион рабочих мест для возвращенных украинцев

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство создать дополнительно миллион рабочих мест для того, чтобы удержать на родине тех украинцев, которые вернулись домой во время карантина. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовано на странице Офиса Президента в Facebook, передает УНН.

"Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возврата не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все, и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и ваши умения, поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительный миллион рабочих мест", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в этом поможет программа "Большая стройка".

"Очень хочется, чтобы после карантина все мы: и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы, вместе строили Украину", - добавил Зеленский.

Напомним, в Украине перед Пасхой может вернуться к 200 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, работа, Владимир Зеленский
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