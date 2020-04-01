Главнокомандующий ВСУ анонсировал сокращение 17 генеральских должностей

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Верховную Раду Украины подан законопроект о реформе генеральских званий. В процессе реформирования должно сократиться 17 генеральских должностей. Об этом рассказал новоназначенный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак во время интервью АрмияInform, передает УНН.

"В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей", - рассказал Хомчак.

Так, он отметил, что в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.

"Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный - генерал. К сожалению, не все депутаты к военным готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашем историческом наследии, так и на мировой практике", - отметил Хомчак.

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Подобные изменения хотят ввести, руководствуясь системой званий в странах НАТО. У них есть однозвездочный генерал (бригадный), двухзвездочный, трехзвездочный, четырехзвездочный или полный генерал. В большинстве государств Альянса, но не во всех, двухзвездочный генерал - это генерал-майор, трехзвездочный генерал у иностранных коллег - это генерал-лейтенант.

Национальные особенности системы званий имеет и Польша: Generał brygady, Generał dywizji, Generał broni, Generał и Marszałek Polski. Звание "маршал" есть и в армиях Франции, Великобритании.

"Во многих странах-партнерах есть и национальные высшие воинские звания (не по должности), как, повторяюсь, в Польше, США и не только. И мы тоже подали предложение: за особые военные заслуги перед Украиной, присваивать высшее генеральское звание - "генерал армии Украины". Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы. Некоторые ошибочно полагают, что генеральское звание будут присваивать комбригам", - добавил главнокомандующий.

Напомним, что 27 марта Зеленский назначил Сергея Корнейчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а Руслана Хомчака Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.