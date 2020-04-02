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Украина обратилась к миру: Кремль хочет снятия санкций, нарушая Минские соглашения

Украина обратилась к миру: Кремль хочет снятия санкций, нарушая Минские соглашения

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Россия препятствует прекращению огня на условиях, изложенных в Минских соглашениях, но в то же время пропагандирует идею отмены санкций на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление опубликовало в Twitter Посольство Украины в Эстонии и еще более полутора десятка украинский дипломатических учреждений, передает УНН.

"Препятствуя прекращению огня на условиях, изложенных в Минских соглашениях, Россия нарушает свои международные обязательства. В то же время Кремль пропагандирует идею отмены санкций с использованием пандемии коронавируса как способа избежать ответственности за свои преступления", - заявили дипломаты.

С соответствующим заявлением выступили также около двадцати украинских дипведомств, включая Посольство в Бразилии, Португалии, Казахстане, Саудовской Аравии, Сербии, Латвии, Алжире, Ираке, США, Кыргызстане, Узбекистане и Беларуси, а также Генконсульство в Стамбуле, представительство Украины при Совете Европы и ОБСЕ.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины оценивает работу России по ослаблению или даже снятию санкций с якобы "гуманитарки", однако планирует предотвратить такой сценарий.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Коронавирус, посольство
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