Правительство расширило перечень разрешенных видов деятельности во время карантина

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Кабинет министров Украины расширил перечень разрешенных видов хозяйственной деятельности во время карантина введенного для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

“Решением Правительства внесены изменения в постановление КМУ № 211 „О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2“, которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. Кроме того, Правительство предоставило рекомендации для бизнеса с целью усиления контроля за соблюдением санитарных и противоэпидемических требований”, — говорится в сообщении.

Так, во время карантина разрешена:

• продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;

• продажа суточного молодняка домашней птицы;

• функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также Правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, в частности:

• работать аптекам круглосуточно;

• допускать посетителей к торговым залам, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5-метрового расстояния между лицами.

Напомним, в НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения.