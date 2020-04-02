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В Украине увеличат финансирование экстренной медицинской помощи

В Украине увеличат финансирование экстренной медицинской помощи

КИЕВ. 2 апреля. УНН. За счет средств, которые правительство выделило для лечения пациентов с COVID-19, будет увеличено финансирование экстренной медицинской помощи. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказала и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.

"Мы предоставляли свои предложения, направляли в Министерство здравоохранения. Обязательно будет увеличено финансирование, в первую очередь за счет средств, которые выделило правительство на лечение пациентов с коронавирусом. Экстренная медицинская помощь, которая является первой линией, если так можно выразиться, они будут первыми, кто получит и повышение финансирования своих бригад", - сказала Оксана Мовчан.

Напомним, в НСЗУ рассказали, как будут распределять между областями 905 млн грн на поддержку больниц во время пандемии.

Источник: УНН
Теги: медицина, Украина, скорая помощь, Коронавирус
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