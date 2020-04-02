Правительство изучает возможность приобретения в Китае мобильных госпиталей

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Вчера, 1 апреля, во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поднимался вопрос о возможности приобретения мобильных госпиталей в Китае. Об этом УНН сообщает со ссылкой на результаты заседания комиссии.

Комиссия под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля поручила руководителям МИД, Минздрава и Министерства инфраструктуры изучить вопрос закупки трех-четырех мобильных госпиталей в Китае.

Также чиновникам было поручено проработка вопроса по созданию фонда гуманитарной помощи.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отдельных регионах могут организовать мобильные госпитали.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 804 случая COVID-19.