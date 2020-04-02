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В КНР загрузили очередной самолет со средствами медицинской защиты для Украины

В КНР загрузили очередной самолет со средствами медицинской защиты для Украины

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Китае завершена загрузка очередного самолета с товарами медицинского назначения для Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Китайской Народной Республике, передает УНН.

"Сегодня, 2 апреля, в международном аэропорту г. Сямень (провинция Фуцзянь) завершена загрузка очередного самолета с товарами медицинского назначения для Украины. На борт воздушного судна загружены около 109 м3 средств медицинской защиты для граждан Украины", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что рейс осуществляется в рамках воздушного моста между Украиной и Китаем, настроенного с целью максимально оперативной поставки в страну необходимых медицинских товаров для противодействия распространению COVID-19.

Сейчас с властями КНР согласовываются вопросы подготовки еще нескольких бортов с аналогичной миссией, добавили в посольстве.

Как сообщал УНН, на этой неделе в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, гуманитарная помощь, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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