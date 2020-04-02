Американская торговая палата представила предложения для экономического роста Украины

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль провел первую онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине, во время которой стороны обсудили вопросы сотрудничества с бизнес-сообществом, международными финансовыми институтами, поддержки бизнеса и возможные пути выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

Так, отмечается, что Шмыгаль вместе с Министром экономического развития Игорем Петрашко провели встречу с Советом директоров, руководством и членами Американской торговой палаты, представляющих более 600 ведущих инвесторов - международных и отечественных компаний, работающих в Украине.

"Мы понимаем, что меры, которые предприняло правительство могут быть несколько неприятными и жесткими для бизнеса, но они действенны для сохранения жизни и здоровья украинцев. Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко", - отметил Премьер.

Несмотря на это он отметил, что правительство сотрудничает с бизнесом и понимает, что нужно для его поддержки. Речь идет о кредитной программе, уменьшении налоговой нагрузки и тому подобное. Среди других вопросов, над которыми сейчас ведется работа - это вопрос расширения программы кредитования "5-7-9". Также правительство работает над программой создания быстрых рабочих мест в различных отраслях. Сейчас идет работа над масштабной экономической стратегией.

"Компании-члены Палаты активно помогают Украине бороться с пандемией COVID-19. Для всех сегодня является очень важным продолжение сотрудничества с МВФ", - сказал Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Шмыгаль также сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

Гундер отметил, что Палата ведет активный диалог с офисом Премьер-министра.

"Мы уже предоставили свои предложения для экономического роста Украины и детальный план действий по их имплементации. Мы готовы продолжать сотрудничество для поддержки бизнеса и экономики Украины", - сказал он.

Премьер-министр поблагодарил бизнес за помощь в это сложное для страны время в условиях глобальной пандемии и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина получит первый быстрый транш МВФ в размере до 2 млрд долларов после того, как два условия фонда будут выполнены.