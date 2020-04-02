Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета: говорили о пандемии и санкциях

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Основное внимание во время разговора было уделено ситуации в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.

Так, сообщается, что во время разговора Глава государства выразил поддержку шагам, которые делают институты ЕС для борьбы с распространением пандемии в Европе и преодолении негативных экономических последствий, вызванных вспышкой COVID-19.

Президент отметил важность скоординированных усилий для преодоления пандемии, решение гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и ЕС, а также сохранение беспрепятственного движения товаров через границы.

Глава государства также поблагодарил за поддержку, которую ЕС предоставляет Украине.

Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспектив продолжения сотрудничества с Европейским Союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией.

У Зеленского отметили, что президент Европейского Совета положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

Глава украинского государства также проинформировал Мишеля о ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандской формате. Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили необходимость в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель также обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года, в частности подготовку к следующему саммиту Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом.