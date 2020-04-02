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Министр обороны проверил ход строительства на полигоне "Широкий Лан"

Министр обороны проверил ход строительства на полигоне "Широкий Лан"

Андрей Таран

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран проверил ход строительства бригадного городка на полигоне "Широкий лан", куда прибыл с визитом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 2 апреля, в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, министр обороны Андрей Таран и Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак прибыли с рабочим визитом в 235-ый межвидовый центр подготовки частей и подразделений "Широкий Лан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр проверил ход строительства бригадного городка на полигоне и заслушал представителей Государственной специальной службы транспорта о дальнейших планах завершения объектов инфраструктуры указанного городка силами подчиненных подразделений.

Напомним, по информации Минобороны, в городе Мариуполь Донецкой области и в Северодонецке, Луганской области, вскоре будут построены военные базы по стандартам НАТО.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, полигон
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