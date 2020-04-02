Регистрация | Вход |
USD: 27,75 0,1249  EUR: 30,32 0,0674 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 02 апреля 2020 22:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Как родителям не сойти с ума во время карантина: советы психолога
Как родителям не сойти с ума во время карантина: советы психолога
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12825
Версия для печати

В МОН рассказали о самых распространенных фейках о COVID-19

В МОН рассказали о самых распространенных фейках о COVID-19

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения рассказали о четырех наиболее распространенных фейках на этой неделе, связанных с распространением COVID-19 и карантином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МОН.

"4 самых распространенных фейка на этой неделе - будьте осторожны. В частности, речь идет о ложной информации о продлении карантина, отмене ВНО, якобы обязанности для школ использовать конкретные платформы для дистанционного обучения, поскольку они согласованы МОН, а также фейк о проведении обязательного общенационального измерения качества обучения во время карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщает МОН, на самом деле ситуация такова:

- Сейчас карантин длится до 24 апреля. Если правительство примет решение об изменениях этого срока, Министерство образования и науки сообщит об этом по официальным каналам.

- ВНО точно состоится.

- МОН не рекомендует никаких конкретных платформ для дистанционного обучения. Любая информация от нечестных предпринимателей, именно их платформа рекомендована и утверждена МОН, а поэтому учителя могут использовать только ее - ложь.

- МОН не планировал и не будет проводить общенациональную проверку знаний, полученных во время карантина.

Напомним, с начала карантинных мероприятий в Украине полиция открыла 35 уголовных производств и более 3,4 тысячи протоколов об админнарушении.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.