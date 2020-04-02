В НАТО заявили об углублении отношений с Украиной и Грузией

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В НАТО решили углубить партнерские отношения с Украиной и Грузией с учениями в стратегическом Черноморском регионе, а также совместной работой по противодействию гибридной войны. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

"Мы решили углубить наши партнерские отношения с Украиной и Грузией еще больше, в том числе с учениями в стратегическом черноморском регионе, а также совместной работой по противодействию гибридной войны и усилиями по обмену большим количеством радиолокационных данных воздушного движения, что делает небо более безопасным для всех. Мы также согласны расширять сотрудничество с НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, пакет, который согласовали для Грузии и Украины, касается учений.

"Речь идет о доступе к большему количеству образовательных программ НАТО. Речь также идет об обмене радиолокационной картиной, которая может улучшить понимание деятельности в воздухе в регионе. Это еще один шаг, еще один элемент очень прочного и долгосрочного партнерства между НАТО и Украиной ", - добавил Столтенберг.

Напомним, Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Черное море остается стратегически важным регионом для Альянса.