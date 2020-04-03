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Боевики озвучили список удерживаемых лиц, которых хотят отдать на обмен

Боевики озвучили список удерживаемых лиц, которых хотят отдать на обмен

КИЕВ. 3 марта. УНН. Представительницы группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р.;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р.;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р.;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р.;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р.;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р.;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р.;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Со стороны группировки "ЛНР":

  • Желдак В. А.
  • Можаев В. В.
  • Мироныч С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С.В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачный А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

31 марта 2020 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с поддерживаемыми Россией боевиками могут начаться через две недели.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, Россия, Украина, боевики, обмен
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