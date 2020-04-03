Боевики озвучили список удерживаемых лиц, которых хотят отдать на обмен

КИЕВ. 3 марта. УНН. Представительницы группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р.;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р.;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р.;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р.;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р.;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р.;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р.;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Со стороны группировки "ЛНР":

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

31 марта 2020 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с поддерживаемыми Россией боевиками могут начаться через две недели.