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Трамп о поставках медоборудования из РФ в США: это приятный жест

Трамп о поставках медоборудования из РФ в США: это приятный жест

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает “приятным жестом” поставки Россией в Соединенные Штаты медицинского оборудования, предназначенного для борьбы с коронавирусной инфекцией. Трамп добавил, что “нисколько” не озабочен тем, что россияне используют это для пропаганды, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Американский президент напомнил 2 апреля, что ранее на этой неделе его российский коллега Владимир Путин в телефонном разговоре “предложил много медицинских качественных материалов, которые я принял, и которые могут спасти много жизней”. “Я буду принимать такое каждый день”, — сказал Трамп.

В Госдепартаменте США ранее подтвердили, что 1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский военно-транспортный самолет, перевозивший медицинский груз, в составе которого были аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что Вашингтон заплатил за этот груз, много российских государственных СМИ описали поставки как “помощь” со стороны Москвы.

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“В самой России значительное количество людей критически восприняла отправки медицинского оборудования в США, поскольку такого оборудования не хватает и российским медикам, которые борются с COVID-19”, — отмечает издание.

Напомним, Трамп воспользовался оборонным законом для массового производства аппаратов ИВЛ.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Владимир Путин, Коронавирус, Дональд Трамп
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