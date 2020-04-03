Трамп о поставках медоборудования из РФ в США: это приятный жест

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает “приятным жестом” поставки Россией в Соединенные Штаты медицинского оборудования, предназначенного для борьбы с коронавирусной инфекцией. Трамп добавил, что “нисколько” не озабочен тем, что россияне используют это для пропаганды, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Американский президент напомнил 2 апреля, что ранее на этой неделе его российский коллега Владимир Путин в телефонном разговоре “предложил много медицинских качественных материалов, которые я принял, и которые могут спасти много жизней”. “Я буду принимать такое каждый день”, — сказал Трамп.

В Госдепартаменте США ранее подтвердили, что 1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский военно-транспортный самолет, перевозивший медицинский груз, в составе которого были аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что Вашингтон заплатил за этот груз, много российских государственных СМИ описали поставки как “помощь” со стороны Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД РФ отреагировал на сообщение Госдепа США о покупке российской “гуманитарной помощи”

“В самой России значительное количество людей критически восприняла отправки медицинского оборудования в США, поскольку такого оборудования не хватает и российским медикам, которые борются с COVID-19”, — отмечает издание.

Напомним, Трамп воспользовался оборонным законом для массового производства аппаратов ИВЛ.