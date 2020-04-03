Украина первой в Генассамблее ООН отказалась от предложений РФ о снятии санкций - Кулеба

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием", отклонив российский проект документа, после того как Украина, как участник - "нарушила процедуру молчания". Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Защита" сказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Так, в Генассамблее ООН было распространено два проекта резолюции о противодействии коронавирусу на глобальном уровне. Один из этих проектов пользовался поддержкой абсолютного большинства государств-членов, 188 государств стали соавторами документа. Второй документ был внесен РФ.

"Он назывался "Солидарность в борьбе с коронавирусом". В нем был зафиксирован призыв государств-членов ООН не применять односторонние принудительные меры, принятые без мандата Совета Безопасности ООН. Также упоминалось об устранении торговых барьеров и неприменении ограничений на экспорт", - рассказал Кулеба.

Он отметил, что вчера обе резолюции были поставлены на принятие в режиме процедуры умолчания, которая предусматривает, если до поры до времени никто не высказался против - документ считается принятым.

Поэтому президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеррешем.

"Мы приняли решение стать первым государством, которое нарушит процедуру умолчания. Мы не ожидали, пока это кто-то сделает другой, чтобы присоединиться к ним... Проинформировали главу Генассамблеи ООН о том, что резолюция не может быть принята, к нам присоединились некоторые государства", - рассказал министр, отметив, что некоторые страны, которые поддерживают Россию, пытались все же принять этот проект.

В конце концов резолюция была отклонена в 22:00 по Нью-Йорку.

Напомним, что Генассамблея ООН отклонила предложение России об отказе от односторонних санкций.