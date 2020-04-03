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Кулеба: более 8,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой как можно скорее

Кулеба: более 8,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой как можно скорее

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических вопросов застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан. Всего в системе "Захист", заработавшая неделю назад, зарегистрировались 13787 человек. Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Захист" сказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Хотел проинформировать о программе "Захист", которую мы развернули неделю назад для защиты и поддержки тех украинцев, которые застряли в разных странах мира из-за пандемии... Сейчас в программе "Захист", то есть речь о количестве граждан, обратившихся за помощью в зарубежные дипломатические учреждений Украины, принимают участие 13 787 граждан Украины", - рассказал Кулеба.

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Он отметил, что на самом деле украинцев за рубежом гораздо больше, но те, кто не зарегистрировался - очевидно, живут своей жизнью.

"Из этих 13 787 граждан, 8538 - настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее. Реальная цифра, которые нуждаются сейчас в эвакуации - 8538", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что все, в том числе министерство, понимают, что в той же Польше - значительно больше людей, которые хотят вернуться в Украину, чем те, кто зарегистрирован в этой системе. Однако система охватывает только тех, кто официально в ней есть.

Напомним, что поток украинцев, которые возвращаются домой, за минувшие сутки составил почти 7,2 тысячи.

Источник: УНН
Теги: МИД, эвакуация, Коронавирус, карантин, Дмитрий Кулеба

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Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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